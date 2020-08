Selena Gómez y su nuevo novio se besaron sin reparos en importante evento de moda

Si algunos aún tenían dudas sobre la relación entre Selena Gómez y The Weeknd pese a la aparición de una fotografía juntos en Instagram, ahora acaba de quedar más que confirmado que el amor tocó las puertas de los corazones de ambos cantantes.

La expareja de Justin Bieber inició un nuevo capítulo en su vida sentimental y aprovechó la alfombra roja de un evento de relevancia como la MET Gala, para posar por primera vez como pareja con el cantante Abel Tesfaye, más conocido como 'The Weeknd'.

Todos los medios de comunicación asistentes registraron las muestras de afecto de la nueva pareja e incluso los flashes de las cámaras fueron testigos de su primer beso de forma pública en la alfombra roja.

En el mismo evento se encontraba también la modelo Bella Hadid, ex del cantante y ex amiga de Gómez, que también deslumbró en la red carpet pero esto no fue motivo para que los 'tortolitos' dejaran de tomarse de la mano o estar en arrumacos.

Como ya es costumbre, la salida de Selena Gómez con su nuevo amor también tuvo un espacio en su cuenta de Instagram, red social que la convirtió en septiembre del año pasado en la primera usuaria en superar los 100 millones de seguidores.

