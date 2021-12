Es público conocimiento que Selena Quintanilla y su familia no celebraban la Navidad, debido a que son Testigos de Jehová y, de acuerdo con sus creencias, esta festividad tiene lazos con el paganismo, por lo que debe ser evitada. Sin embargo, la ‘Reina del Tex-Mex’ sí llegó a celebrarlo cuando se casó con su esposo Chris Pérez.

Cabe mencionar que, en más de una ocasión, Abraham Quintanilla, padre de Selena, manifestó que los miembros de su religión no celebran dicha fecha. “Como testigos de Jehová, no celebramos muertes ni cumpleaños, y no queremos que la gente piense que estamos detrás de todas las festividades”, manifestó el patriarca de la familia en una entrevista con NBC News.

Lo cierto es que, a pesar los Quintanilla eran muy religiosos, la leyenda de la música no solo evitó mencionar sus creencias de manera pública (por temor a cómo afectaría su carrera), sino que, yendo en contra de estas, Selena celebró la Navidad junto a su esposo. Así lo dio a conocer Chris Pérez en su libro “Para Selena, con amor”.

LA PRIMERA NAVIDAD DE SELENA QUINTANILLA

En su libro “Para Selena, con amor”, Chris Pérez cuenta aspectos de su historia de amor con la estrella Selena Quintanilla, así como la manera que enfrentó su trágica y prematura muerte. También cuenta momentos inolvidables de su vida como esposo, como la primera vez que disfrutaron juntos la Navidad.

“Como Selena era Testigo de Jehová, nunca había celebrado la Navidad”, cuenta Pérez en su libro. Erar raras las veces que festejaban la fecha con su familia, pues la banda solía tocar durante las vacaciones, agrega. Sin embargo, en el primer año de su matrimonio, tuvieron la oportunidad de celebrar el día.

Según Pérez, en el primer año de casados, el grupo no tuvo presentaciones en Navidad. “La banda estaba libre y me llevé a Selena a cada de mi madre para las vacaciones”. Toda su familia le había comprado regalos a la cantante, a pesar que sabían que ella no celebraba el nacimiento de Jesús.

“Por respeto a Selena, amontonaron los regalos en la habitación de mi madre en lugar de ponerlo debajo del árbol de Navidad. Cuando llevé a Selena allí, se quedó atónita, mi familia lo hace a lo grande en Navidad, la cama estaba cubierta con regalos envueltos en brillantes colores, todo para ella”, cuenta Pérez en su libro.

Selena Quintanilla “nunca había sido parte de una celebración familiar de Navidad y le encantaba (…) su religión era un tema serio para ella y también privado”. Sin embargo, “ese día se volvió loca”, revela Chris, quien cuenta que su esposa abrió los regalos y disfrutaba mientras lo hacía. “Fue un placer para mí verla”, finaliza así su anécdota.

