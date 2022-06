Hace varios años, el rostro de Sergio Catalán se convirtió en uno de los más habituales en diversas producciones televisivas mexicanas; sin embargo, más de una década después, su presencia es casi nula en la pantalla chica. ¿A qué se debe? Resulta que el villano de “Bendita mentira” decidió dejar los estudios de grabación para dedicarse a su emprendimiento: la venta de helados.

A continuación, te contamos, cómo es la vida de quien fuera Jorge San Román Rentería en “Tierra de pasiones”, quien dejó México para radicar en Estados Unidos.

SE MUDA DE MÉXICO A ESTADOS UNIDOS

Aunque Sergio Catalán tenía en su haber una docena de telenovelas, tres participaciones en series de televisión, una película y una obra teatral, decidió dejarlo todo junto a su esposa, la actriz Teresa Tuccio, luego de haber sido invitado a conducir el programa “Tengo talento, mucho talento” para la cadena Estrella TV, cadena de televisión abierta estadounidense-mexicana que se emite en español.

“Como era un programa grabado en California y yo vivía en México, durante diez años viajaba todas las semanas, era feliz porque me daba tiempo para grabar e ir a ver a mis hijas y no perderme de nada”, contó a Chisme No Like.

Sin embargo, cuando le plantearon que lo mejor era radicar en Estados Unidos para continuar con sus proyectos, él conversó con su esposa, quien no lo dudó ni un instante y decidieron dejar el país azteca con sus dos hijas. Fue así que pasaron tres años y medio, pero justo antes de la pandemia cambiaron a los directivos y se quedó sin trabajo. “Me quedé sin trabajo en un país diferente”.

El actor y presentador de televisión junto a su esposa Teresa Tuccio (Foto: Sergio Catalán / Instagram)

DE ACTUAR EN NOVELAS A VENDER HELADOS

Contó, en la misma entrevista, que ante esta situación difícil debía elegir entre dos opciones: regresar a México o hacer algo diferente a su carrera. “Entonces invertimos en algo y cuando decidimos qué cosa íbamos a hacer, conocí a Marco Andrade, dueño de la franquicia Michoacanas Premium, y nos asociamos”, dijo.

Precisó que cuando comenzó su emprendimiento, éste estaba pensado para octubre de 2019, pero lo postergaron para marzo de 2020; sin embargo, llegó a la pandemia. “El proyecto que tenía pensado solo unos meses, pasó a dilatarse año y medio”, contó.

Fue así que el 15 de mayo de 2021, abrió su paletería y neverería “La Michoacana Premium”, donde ofrece paletas, helados, nieves, aguas frescas, frutas, jugos y mucho más. Su negocio, que está ubicado en Santa Clarita, Ciudad de California, se ha convertido en el preferido de la gente por los sabores “mexicanos” que ofrece.

En otra entrevista para “El gordo y la flaca”, Sergio señaló que él está al tanto de todo. “Yo soy el que hace los helados, yo hago todo y estoy supervisando. Hay mucha gente que viene y me conoce de las telenovelas, se saca de onda y dice: ‘¿Qué haces aquí?’”.

¿QUÉ MÁS HACÍA EN ESTADOS UNIDOS NI BIEN LLEGÓ?

Sergio Catalán, antes de estar al frente de “Tengo talento, mucho talento”, condujo un espacio en Studio 2. Asimismo, estuvo en “Sábado gigante”, donde contaba chistes.

“No quería ir, pero cuando me animé, al que ganaba esa semana le daban la oportunidad de aparecer nuevamente. Gané 23 semanas”, relató en Chisme No Like.