Tras la conferencia realizada por Yahaira Plasencia para presentar su nuevo videoclip ‘Y le dije no’ realizado por el productor Sergio George, los medios no dejaron de preguntarle sobre su supuesto romance con Jefferson Farfán.

Sin embargo, la persona que no habría tomado para nada bien las preguntas con respecto al futbolista sería Sergio George, ya que a través de su cuenta de Twitter aseguró que la prensa en Perú es mediocre.

“Qué gran cantidad de prensa mediocre en el Perú. #Whatajoke #losfanssonloqueimportan #faltaderespetoalpúblico”, escribió en redes sociales.

Recordemos que el productor aseguró que “no conoce a Jefferson Farfán”. “Me gustaría aclarar una cosa, yo tengo en este negocio de la música 30 años, como productor, gracias a Dios exitoso, 22, no hay que estar mintiéndole a nadie. Yo no lo conozco. Yo no sé quién es él, seguramente es buena persona, no tengo idea, esa es la verdad", dijo el productor de Yahaira Plasencia.

“Esta producción la estamos pagando Yahaira y yo. Somos los dueños del producto, punto”, sentenció.