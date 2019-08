Yahaira Plasencia y su productor musical, Sergio George, lanzaron esta semana el tema ‘Y le dije no’ con que se pretende internacionalizar a la salsera.

Sergio George visitó las cabinas de Radiomar, donde comparó a “La Patrona” Yahaira Plasencia con Britney Spears. “Me pusiste a pensar cuando me preguntaste eso y yo voy a decir un nombre que la gente va a pensar: este tipo está loco. Britney Spears”, dijo el productor musical al explicar el potencial y talento de la salsera.

Ante estas declaraciones, Yahaira Plasencia reveló que está estudiando mucho para dar la talla a las exigencias de Sergio George.

“Yo creo que sí, siempre ha buscado artistas completos y creo que se ha visto en mí, así es que no le voy a fallar, obviamente. Estoy tratando de estudiar mucho en todos los aspectos para dar la talla cuando me toque hacerlo fuera y más cuando hay mucha competencia”, acotó Yahaira Plasencia.

Por otro lado, Sergio George dijo no estar pendiente de las críticas hacia Yahaira Plasencia. “Si yo escucho a los críticos, estaría yo viviendo con mis padres. Olvídate de los críticos, hay que tener convicción en la vida. Uno tiene que hacer lo que el público necesita escuchar y el público se merece lo mejor de uno. Hay que innovar, si no, no se hicieran la mayoría de las compañías que están en el mundo ahora. Hace falta eso”.

Esta semana, Yahaira Plasencia presentó su nuevo tema ‘Y le dije no’ con mucha expectativa por parte de la prensa y sus seguidores.