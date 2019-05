Sergio George escuchó a Daniela Darcourt pero eligió a Yahaira Plasencia "porque tiene el paquete completo"

“El único moreno con el que me van a ver a partir de ahora es con mi productor Sergio George”, dice una sonriente Yahaira Plasencia ante la milésima vez que le preguntan por una posible reconciliación con Jefferson Farfán y que niega en todos los idiomas.

“Hace tres años que estoy soltera y si he salido con alguien o tengo un affaire, eso pertenece a mi vida privada. En lo que se refiere al tema de Jefferson, ese se cerró”, refiere.



Tampoco las declaraciones de Coto Hernández en “El valor de la verdad” le afectan. El muchacho declaró que tuvo un romance con ella casi clandestinamente.

“No voy a hablar de él; el tema de ese chico queda allí. Algo que nunca interesó por qué tiene que interesar ahora”.

Lo que más le importa ahora a Yahaira Plasencia es su unión musical con el gran Sergio George, productor de grandes de la salsa, que se ha propuesto convertirla en toda una estrella.

Y para despejar los rumores de que “alguien poderoso” le dio el dinero para que esto se concretara, George aclara: “Yo no trabajo así, no soy una prostituta, así me ofrezcan una fortuna. Yo la vi en unos videos de sus conciertos en vivo, tras escuchar a Josimar y Daniela Darcourt. Elegí a Yahaira porque me parece que tiene el paquete completo para triunfar. Lo demás depende de ella”.

