El productor cubano Sergio George, quien realizó uno de los videoclips de Yahaira Plasencia, anunció que esta noche estará en el programa de Magaly Medina.

En el avance de “Magaly TV La firme” se ve al productor presentándose y anunciando que irá al programa, así que ahora Magaly Medina tendrá la oportunidad de decirle lo que piensa en la cara.

“Magaly, has atacado a Yahaira, has cuestionado mi trabajo, esta noche dímelo cara a cara, se va a acabar todo. Cheers to you my friend (salud, mi amiga)”, se le escucha decir a Sergio George en el avance.

Cabe resaltar que esta visita se realiza a días del estreno de la nueva canción que Yahaira Plasencia grabó junto a Sergio George, que será lanzada en medio del estreno de la película de Jefferson Farfán.

En tanto, el programa “Magaly TV La firme” también anunció imágenes de la juerga de Pedro Gallese con su esposa Claudia Díaz tras el escándalo de infidelidad.

Magaly-avance