Sergio George comentó que la salsera Yahaira Plasencia va ganando fama internacional.

En una entrevista con Canchita Centeno en Radiomar, el productor cubano comentó que Yahaira Plasencia cada vez cree más en su trabajo.

“Creo que se cree el cuento ahora más que nunca, creo que al principio como que no se lo creía, estaba pensando mucho en Perú solamente y creo que ahora los dos temas han funcionado bastante bien y sigue creciendo”, comentó.

Asimismo, Sergio George aseguró que el trabajo de Yahaira tiene resultados “orgánicos” y no “números inventados e inflados”.

“Ella ha aprendido que ella sí puede hacer ruido fuera del Perú, le he dado mucha confianza a ella para saber que sí lo puede hacer”.

El productor también contó que algunos artistas internacionales ubican a la “reina del totó”. “Yo hablé con un grupo de urbanos que no voy a mencionar, que son mis amigos, conocidos, y les mencioné el nombre de Yahaira Plasencia y me dijeron “¡Ah, claro que sí!”. Se lo mencioné a ella, que hablé con ellos, y me dijo ella “¿me conocen?”. No se lo cree todavía. “Claro que te conocen, has hecho mucho ruido, más de lo que te imaginas””, manifestó.

Sergio George dice que Yahaira Plasencia ya es una artista internacional - diario ojo

