El reconocido productor que actualmente maneja a Yahaira Plasencia, Sergio George, estuvo como invitado especial en el programa de estreno de temporada de “Magaly TV, la firme” y contó más de un detalle que el público quizás desconocía.

Y es que el productor estadounidense confirmó nuevamente que no conoce personalmente al futbolista Jefferson Farfán.

“Lo juro (con la mano en la biblia). Sí sé quien es, pero personalmente no lo conozco. Yahaira me ha hablado muy poco, yo no sé si hay relación, no me interesa. A mi me interesa si me venden o no", expresó tajante Sergio.

Asimismo George detalló que él puso la fecha del estreno de la nueva canción de la salsera, sin conocer que coincidía conel lanzamiento de la película de Jefferson Farfán,”El 10 de la calle”.

“No sabía del lanzamiento, pero sin duda no hay competencia. La fecha la puse yo, no sabía de nada honestamente” respondió.