Sergio George, productor musical de Yahaira Plasencia se refirió al vergonzoso episodio que protagonizo la salsera al esconderse en la maletera de un auto por participar en fiesta en plena pandemia del Covid-19.

Durante la última edición del programa “Amor y Fuego”, el puertorriqueño resto importancia a las críticas contra la “Patrona” y además desmintió los rumores de un distanciamiento con la intérprete de “Ulala”.

“Yo no sigo las críticas acá en Perú, yo sigo las críticas personal, yo veo el mundo en grande... Lo que pasó lo de la maletera fue lamentable (...). Para mí, eso no es un escándalo, lo que es un escándalo para ustedes acá en el Perú, para nosotros no es un escándalo. Estamos acostumbrados allá de escándalos, asesinatos, cosas así. Lo vi como algo que pasa, como un aprendizaje para ella”, comenzó diciendo.

“Cuando lo vi (Yahaira en la maletera) me estaba riendo, era eso, ¿qué hace ella en una maletera?, ¿qué hace metida ahí?, añadió entre risas.

Yahaira se defiende de las críticas

La salsera, Yahaira Plasencia, reveló que se encuentra cansada de que le recuerden el vergonzoso episodio cuando se escondió en una maletera de auto.

“Ya salí hace tiempo de la maletera, déjenme en paz, han pasado dos meses. Cuántos se han escondido en la maletera, closet, en un montón de lugares. Todos en ese momento eran santos, la pecadora era Yahaira”, indicó la ex de Jefferson Farfán en radio Panamericana.

