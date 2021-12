Sergio George se burló de Yahaira Plasencia luego de que se dijera que es amiga de Karol G, sin embargo ni siquiera se siguen y la salsera había dicho que era su papá de la colombiana quien la seguía.

En enlace por videollamada, Yahaira Plasencia tuvo que explicarle a Motiff lo que había pasado.

“Yo nunca dije nada, lo que yo dije es que es que su papá, el papá de Karol G sí me sigue y las veces que he hecho soy, siempre se toma el tiempo para felicitarme, más no Karol”, explicó la “Reina del Totó”.

Sin embargo, Yahaira Plasencia no pierde la oportunidad de que en un futuro sí sea amiga de Karol G. “Así que Sergio, deja de burlarte. Algún día”.

Sergio George no se quedó callado y volvió a trolearla. “Yo pensé que era tu amiga”.

Yahaira Plasencia sorprendida

“No sé si Karol me sigue, me sigue su papá”, dijo inicialmente Yahaira Plasencia en el mencionado programa. Sin embargo, la ‘rulitos’ aseguró que Karol G ahora seguía a la ‘reina del totó’.

Tras lo ocurrido, Samuel Suárez aseguró que jamás publicó dicha noticia: “¡GRACIAS JANET BARBOZA POR EL CARIÑO, PERO ESA “NOTICIA FAKE” NO ES NUESTRA”.

