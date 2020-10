El productor musical Sergio George estuvo enlazado en exclusiva con el programa “Amor y Fuego” para contar las novedades musicales que se vienen para Yahaira Plasencia.

Y es que el estadounidense fue consultado por los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre sobre el “altercado” que habría tenido con Daniela Darcourt y el salsero Tito Nieves hace algunos meses. Al respecto Sergio no quiso dar muchos detalles, pues asegura que es un “tema pasado”.

“Es algo que pasó, yo no hablo de eso porque no viene al caso. Eso pasó hace meses atrás. Yo soy de las personas que se enfoca en el presente y en el futuro, lo que pasó, pasó, y ya son cosas que pasan. No me interesa hablar de eso”, manifestó tajantemente.

Asimismo, cuando ‘Peluchín’ le preguntó sobre si aún existe una amistad con Tito Nieves, George agregó que ese tema no es prioridad en este momento.

“No pasa nada, no estoy enfocado en eso honestamente”, confirmó.

Sergio George sobre Daniela y Tito Nieves - Ojo

