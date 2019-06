Sergio George sobre Yahaira: "No me gustaba ninguna de sus canciones, eran covers"

“Yo no sé si Yahaira sabía quién era realmente”, afirma sonriente Sergio George, productor de estrellas de la salsa como Marc Anthony, Tito Nieves, Celia Cruz, entre otros.

El influyente hombre de la industria musical comenta así su percepción acerca del primer contacto que tuvo con la cantante para proponerle trabajar juntos.

“Tenía nociones de quién era él porque yo escucho a Marc Anthony y en sus discos siempre figuraba su nombre, pero cuando me llega su mensaje tenía miedo de que no fuera él. Se lo comenté a mi equipo de trabajo y todos se sorprendieron: ‘Oye, es Sergio George’, me dijeron. Pero me quedé con un poco de inquietud, miedo, hasta que hicimos una videollamada para ver si éramos ambos y todo se aclaró”, relató Yahaira Plasencia.

El poderoso George la tiene clara. Los años que tiene en el negocio le han dado las armas y el olfato para identificar lo que busca, una voz, un estilo, un producto al cual explotar.

¿Por qué eligió a Yahaira?

Todo empezó con una búsqueda de unos videos del movimiento salsero aquí en el Perú. Mi amigo Tito Nieves me comentó de Jossimar, entré a YouTube a ver los clips de él, luego me llevó a Daniela Darcourt y de allí a Yahaira.

A raíz de haber trabajado con la cantante Anita de Brasil, a quien quise meter a la salsa pero no pude, estaba en busca de una cantante para hacer algo que yo pueda dirigir y que le encante la salsa. Todo eso apuntaba a Yahaira, que está en el mercado, tiene éxito en un país muy competitivo respecto al género y que tiene mucho más que dar.

¿Qué elementos toma Sergio George en cuenta para decidir este o esta es?

Yo tomo en cuenta la pasión y originalidad en un artista y además que esté gustando. Porque uno puede tener pasión, pero está en su casa y nadie se entera. Yahaira está gustando con el público, tiene shows y hay muchos comentarios, buenos y malos; para mí todos son buenos, mejor que hablen a que no hablen nada. Me terminó por convencer cuando fui a uno de sus shows en Lima y me impresionó su conexión con la gente. No me gustaba ninguna de sus canciones, eran covers, pero esa parte no me interesa, eso se puede manejar; una buena canción a mí se me hace fácil producirle, con mucha modestia lo puedo decir. La parte más difícil es que el artista pueda conectar con la gente y Yahaira tiene ese don.