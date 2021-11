En febrero de 2019, Sergio Goyri se convirtió en el centro de la polémica, luego de haber lanzado duras críticas a Yalitza Aparicio tras su nominación a los Premios Oscar por su gran interpretación en la película “Roma”. “Que vengan a nominar a una pinche india que dice: ‘Sí señor, no señor’, y que la metan a una terna a la Mejor Actriz ¿del Oscar? ¡No hombre!”, señaló en una reunión privada.

Dichas palabras, que fueron subidas a redes sociales por su pareja Lupita Arreola, hicieron que el villano de telenovelas fuera duramente cuestionado y tildado de racista, hecho que lo llevó a reconocer que se había equivocado. “Lo único que quiero decir es que nunca hubo dolo de parte mía de ofender a nadie. Le pido una disculpa a Yalitza, que se merece eso y mucho más”, manifestó.

Pese a su arrepentimiento, Telemundo, donde se emitía en aquel entonces “Falsa identidad”, en la que el histrión daba vida a Gavino Gaona, emitió un comunicado rechazando su comportamiento. “Sus comentarios sobre la nominación al Oscar de la actriz Yalitza Aparicio son ofensivos e insensibles, y estamos muy decepcionados porque van en contra de los valores y estándares de nuestra compañía”, además de aclarar que él no era un empleado de la cadena televisiva.

Cuando la actriz mexicana Yalitza Aparicio llegó para el estreno en Los Ángeles de "Roma" en el Teatro Egipcio de Hollywood el 10 de diciembre de 2018 (Foto: Robyn Beck / AFP)

Tras ello, muchos señalaron que las frases lanzadas hicieron que Goyri fuese despedido, pero el propio actor aseguró que en ningún momento fue expectorado de Telemundo, sino que los proyectos que tenía con la cadena habían concluido. “A toda la gente que me ha escrito cosas malas, se lo agradezco. Esto me vino a dar un crecimiento, una madurez como persona. Tengo que ser mucho más prudente con mis comentarios y en todo”, indicó.

A cerca de tres años de sus polémicas declaraciones, te contamos qué piensa el antagonista de telenovelas sobre lo ocurrido en aquella oportunidad y qué pasó con él.

En 2019, el papel de villano de Sergio Goyri traspasó las pantallas tras referirse de forma despectiva a Yalitza Aparicio después de ser nominada a los Oscar (Foto: Televisa)

SERGIO GOYRI INSISTE: “YALITZA NO DEBIÓ SER NOMINADA A LOS OSCAR”

Aunque en 2019, Sergio Goyri dijo en sus disculpas públicas contra Yalitza Aparicio que ella se merecía eso y mucho más [sobre su nominación al Oscar], el villano de novelas reiteró que la oaxaqueña no debió ser nombrada como una de las favoritas para llevarse la estatuilla a Mejor Actriz de los Premios de la Academia.

“Que utilicé un adjetivo calificativo que no debí haber mencionado, lo he reconocido siempre y por eso ofrecí disculpas. Pero en el otro término, de mi gusto, de lo que pienso y por qué hicieron y por qué [la] nominaron, sigo en la misma, eh. Yo digo: ‘¿Cómo es posible esto?’ y ahí me voy a quedar porque sí, es lo que piensa toda la gente”, manifestó en una entrevista a Confesiones.

Además, dijo que cuando habla con sus amigos, él se expresa así y no tiene ninguna intención de menospreciar a alguien. “Cuando tú estás con tus amigos [dices]: ‘Pinche gordo o el pinche pelón’, así hablamos todos y yo jamás quise denostar a nadie”.

Sergio Goyri vuelve a estar en la polémica por referirse otra vez a Yalitza Aparicio (Foto: Televisa)

En otro momento, aseguró que las críticas hacia él fueron porque los medios le dieron otra connotación y por ser una persona exitosa. “Lo llevaron para otras cosas que yo dije: ‘¡Qué barbaridad!’, pero bueno, ¿quién tiene la culpa? que seas famoso porque si lo dice ‘Benito Pérez’ no pasa nada, pero como me puse yo, péguenle al negro”.

Finalmente, el actor nacido el 14 de noviembre de 1958 dio a conocer que para generar más polémica continuara criticando a Yalitza Aparicio, pero él se negó. “Me dijeron: ‘Oye, es que de ahí agárrate y sorrájale más’. [Y dije]: ‘¡No hombre!, jamás voy a utilizar eso’. ¿Una cosa negativa utilizarla para mi carrera? Para nada”.

Haya o no obedecido dichos consejos, el actor nuevamente volvió a estar en escena por hablar otra vez de la reconocida actriz. Lo cierto es que tras ese altercado de 2018, Sergio Goyri volvió a ser llamado para una nueva producción de 2021 “Diseñando tu amor”, de Televisa. Y ahora se sabe que es uno de los nuevos “jales” de la segunda temporada de “Pasión de gavilanes”, de Telemundo, donde dará vida a uno de los antagonistas.