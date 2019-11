Shakira actualmente se encuentra embarcado en su gira mundial ‘El Dorado’ en donde se encuentra ofreciendo conciertos en Europa.

De hecho nadie es perfecto y la cantante se equivocó en una de las estrofas de su famosa canción "Inevitable" que cumple 20 años de haberse estrenado.

Shakira tuvo que decir: “si es cuestión de confesar, no sé preparar café, ni me baño los domingos”, en lugar de decir “y no entiendo de fútbol”.

Como recordamos, su selección, Colombia perdió sorpresivamente contra Japón 2-1 y le toca medir fuerzas contra Polonia este domingo 24.

