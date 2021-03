Tras celebrar el éxito obtenido con “Girl Like Me”, colaboración con Black Eyed Peas, la cantante colombiana Shakira sigue inmersa en sus nuevas canciones y así lo ha demostrado en sus redes sociales.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de “Waka Waka” publicó una fotografía suya en un estudio de grabación, donde se encuentra trabajando en sus próximos lanzamientos musicales.

“¡Cocinando algo!”, fue el breve mensaje con el que Shakira acompañó su instantánea en Instagram, la misma que cuenta con más de 628,579 ‘likes’ en menos de un día desde su publicación.

Sus incondicionales seguidores llenaron de comentarios positivos su post. “Dios mío, cada vez más cerca, te esperamos con ansias”, “hazlo como en los viejos tiempos”, “lo que mi vida necesitaba, Shak”, entre otros son los mensajes de sus fans.

Por otro lado, la artista colombiana también celebró que el tema “Girl Like Me”, junto a Black Eyed Peas, sigue conquistando los principales charts a nivel mundial. Ahora, el single alcanzó el núermo uno de la lista Latin Billboard de Estados Unidos. A través de sus redes compartió un video agradeciendo a los fans.

“Wow me acabo de enterar de que hemos llegado al número uno en la lista de US Latin Billboard y estoy súper agradecida con todos ustedes, no saben cuánto, por todo el apoyo que nos han dado a mí y a Black Eyed Peas con esta canción que no sería nada sin ustedes. Los quiero muchísimo”, expresó Shakira.

“Girl Like Me” estrenó el pasado 4 de diciembre de 2020 en el canal oficial de YouTube de Black Eyed Peas de la mano de un videoclip que rápidamente se convirtió en un éxito a nivel mundial, al igual que su challenge.

