Gino Assereto fue invitado a conducir el programa “Estás en todas” este sábado, donde se reencontró con Sheyla Rojas, quien semanas atrás hizo un polémico “descubrimiento” en su celular.

Y es que cuando le daban la bienvenida, Gino Assereto expresó estar feliz de conducir junto a Choca Mandros, pero no con Sheyla Rojas,

“Empezamos con mal pie, las cosas como son Gino, uno te recibe con los brazos abiertos...”, dijo Sheyla Rojas algo sorprendida.

Acto seguido, la conductora le 'sacó en cara’ el descubrimiento que hizo semanas atrás: “Yo sé por qué me tienes cólera, porque yo descubrí en tu celular que tienes conversaciones con varias mujeres que no son precisamente tu pareja, Jazmín Pinedo, fueron otras mujeres. Y no voy a decir más porque yo respeto tu relación”, fue el contundente comentario de Sheyla Rojas.

Pero eso no fue todo, ya que pidió a Jazmín Piendo que esté alerta con las conversaciones de Gino Assereto: “Jazmín Pinedo, si nos estás viendo, atenta”, indicó entre risas.

Cabe resaltar que, en efecto, Sheyla Rojas descubrió conversaciones en el celular de Gino Assereto, pero en ese momento aclaró que se trataba de la nutricionista y manager de la pareja de Jazmín Pinedo.

Sheyla a Gino