Sheyla Rojas acepta que estuvo 'pasada de copas': "Sí, claro que tomé, me piqué"

La modelo Sheyla Rojas se pronunció sobre sus recientes vacaciones a Grecia, donde se le vio acompañada de quien sería su nuevo galán: el millonario Fidelio Cavalli. 'Shey Shey' respondió con dos contundentes mensajes a sus detractores, que prácticamente la destruyeron por aparecer en una excéntrica fiesta y en presunto estado de ebriedad.

Sin embargo, fue ella misma quien aceptó que había bebido de más: "Sí, claro que tomé y como no tomo no es mi costumbre. Me piqué, qué tiene de malo eso...Ya exageran diciendo cosas que no son".

Aclaró que el magnate habría aceptado su error al publicar las imágenes: "quizá no debió publicar ese video, lo acepto y él también lo reconoce. Para él estaba bien, él ve de manera diferente, los peruanos quizá somos más conservadores, pero ya está entendiendo la magnitud de las cosas".

Sheyla se pronuncia sobre su hijo

Asimismo, dijo que "no todo es juerga" y respondió a las críticas sobre quién estaría al cuidado del menor. "Créeme yo cuido a mi hijo. Tengo derecho a divertirme, estamos de vacaciones, ya lo tenía programado viajar desde hace mucho tiempo. Saco adelante a mi familia, es justo que tenga derecho a disfrutar", sostuvo.