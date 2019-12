La modelo Sheyla Rojas estuvo hace poco de viaje por Europa y, según afirmaron en el programa “Magaly TV La Firme”, habría ido al encuentro del futbolista del Inter de Milan, Valentino Lázaro, de apenas 23 años.

Valentino Lázaro ha sido compañero de Yordy Reyna y ahora estaría disfrutando de estos días junto a la rubia Sheyla Rojas quien llegó a Europa el 29 de noviembre.

Sheyla Rojas se pronuncia

Al respecto, Sheyla Rojas no quiso responder si, efectivamente, es amiga del jugador.

“Mis amigos son mis amigos y es mi vida personal, no significa que con todas las personas que conozca tenga una relación más que amical”; dijo Shey Shey, sin ser clara en su respuesta.

Luego respondió a Magaly Medina, quien había insinuado en su programa que el deportista era el nuevo saliente de la conductora.

“Lo que si voy a decir y aclara es que ciertas personas crean historias de mi que no son verdad y hacen creer a las personas que son verdad. No entiendo o sé cual es el fundamento, un like no dice nada. Hay que tener cuidado. Si uno es periodista tiene que hablar con pruebas y fundamento. Un like no dice nada”; sostuvo.

Finalmente, aseguró que está soltera y disfrutando de su etapa de soltería “y no tengo que dar explicaciones a nadie”.

“Solo se me ha visto con una persona y en este tiempo no he salido con nadie más como una relación. No tengo por qué contarle a todo mundo. Mi vida personal es personal. Yo diré (cuando tenga pareja)”, agregó.