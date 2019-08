Sheyla Rojas se refirió a la pelea que Flavia Laos protagonizó con Ducelia Echevarría por el concurso “el rostro más bello” del programa “En boca de todos”.

Durante el programa “Estás en todas”, la conductora afirmó que todas las mujeres son bellas, incluso las que han recurrido al quirófano.

“Somos mujeres, somos guapas todas; operadas, no operadas; naturales, no naturales. Somos lindas”, indicó Sheyla Rojas.

La conductora prefirió no tomar partido en esta pelea: “A mí Ducelia me cae super bien y creo que Flavia es una chica super guapa también. Un poquito de cuidado porque quién no se ha hecho retoquitos, ahí chocas conmigo Ducelia”.

Finalmente Sheyla Rojas indicó entre risas que ella debería haber concursado y, de ser así, hubiera sido la ganadora del concurso.

“Si tuviera que haber una ganadora de las chicas sería yo. ¡Con todo lo que me ha costado!”, expresó entre risas.