Sheyla Rojas y Flavia Laos se reencontraron en el set de “Estás en todas” mientras Patricio Parodi realizaba casting para conductor el programa tras la salida de Nicola Porcella.

La actriz hizo su ingreso al set y Sheyla Rojas dejó entrever que estaba nerviosa por el encuentro: “Yo estaba temblando porque veía las redes sociales que decían 'Sheyla, Flavia va a buscarte a “Estás en todas”. Y yo decía ‘pero ¿qué pasó?’”.

Entre risas, Flavia Laos aseguró que le gustaría conducir “Estás en todas” con Patricio Parodi.

Sheyla Rojas no se tomó bien el comentario y pidió a Flavia Laos que no intente reemplazarla: “Hay que renovar conductores, es verdad, pero no conmigo, no me vas a serruchar”.

Flavia Laos no dudó en llegar de elogios a Patricio Parodi frente a la conductora: “Me sorprende mucho, estoy super orgullosa de mi gordito. Yo creo que va a ser el próximo conductor”.

En ese sentido, Sheyla Rojas señaló que Flavia Laos siempre estaba con Patricio Parodi. “Donde está uno, está el otro. ¿Hay un complot en contra mío?”, preguntó.

“El que puede, puede”, respondió Flavia Laos entre risas.