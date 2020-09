Alicia Pavón, hermana de Antonio Pavón, no dudó en referirse al escándalo que se ha desatado en la farándula limeña por el presunto “amorío” que habría tenido Sheyla Rojas y el futbolista Luis Advíncula.

Y es que la hermana del español aprovechó su enlace con el programa “En exclusiva” para reclamarle a la conductora de “Estás en todas” por qué no deja que Antoñito visite a su familia en España.

“Me da mucha pena por mi ahijadito, por mi niño, porque ya está más grande. Yo estoy tranquila porque ya el tiempo me da la razón, pero de verdad, lo que esa señora, porque ya tiene una edad, es consciente, adulta, haga o deje de hacer con su vida, con su cuerpo, trabajo, belleza, o sus viajes, en ese sentido me da igual”, comenzó diciendo.

“Encima viene a Madrid y no trae al niño, por lo menos tráelo. Si ha venido a Marbella... ¿tú sabes cuánto hay de Marbella a Fungirola? 20 minutos en coche. Trae al niño, termina tus vacaciones, recoges al niño y te lo llevas para Perú, pero dejas que lo veamos. Ya que no dejas traerlo nosotros, por lo menos cuando tú vengas tráenoslo”, le reclamó Alicia a Sheyla.

Alicia Pavón deja en claro que lo que le preocupa no es lo que la rubia haga con su vida privada y sentimental, solo le importa netamente el bienestar de su sobrino.

“Cuando él ha venido en vacaciones él ha tenido sus terapias. Es que no pido más, que mi niño esté bien con sus terapias, que él esté feliz. El terapista que trata a Antoñito es del fútbol club Málaga, o sea todo es poco para nosotros para que esté bien, es nuestro superhéroe (...) Me apena porque el que va a sufrir, si no es ahora, es un futuro, es el niño”, finalizó.

Alicia Pavón le manda mensaje a Sheyla - Ojo

TE PUEDE INTERESAR