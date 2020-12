A horas de finalizar este 2020 y a pesar de la crisis sanitaria por el COVID-19 -que afectó no solo a nuestro país sino al mundo entero- conocidos personajes de la farándula local han protagonizado escándalos que han sido titulares en diversos medios de comunicación locales.

No han sido pocos los polémicos hechos en los que se han visto envueltos modelos, cantantes y hasta conductores de televisión como Sheyla Rojas, Shirley Arica, Angie Jibaja, el ‘Zorro Zupe’, Yahaira Plasencia, Sofía Franco, Samahara Lobatón y muchos otros más a lo largo de este año.

Desde violación a las medidas del gobierno frente al coronavirus, hasta triángulos amorosos, balaceras, denuncias por violencia familiar, fiestas en plena pandemia, entre otros, son los casos más resaltantes en los que artistas locales se han visto involucrados y a continuación haremos un recuento de ellos:

Angie Jibaja baleada por hombre de 75 años

El pasado 10 de abril, Angie Jibaja acaparó las portadas de los medios de comunicación luego que se reportara que fue herida de bala por un sujeto de 75 años identificado como Ricardo Márquez Micheli, con quien la modelo habría mantenido una relación sentimental.

“El móvil del hecho sería porque este hombre habría sido pareja de Angie Jibaja, con quien habrían estado ingiriendo licor en su domicilio y por una escena de celos, este individuo le disparó a la altura de la cadera”, informó el coronel PNP Herbert Ramos, jefe de la Séptima Región Policial a RPP.

Sin embargo, el incidente no terminó ahí, pues los exteriores de la clínica a la que fue traslada Jibaja también se convirtieron en el escenario de una balacera luego que Márquez disparará contra dos efectivos policiales, hiriendo a uno en la pierna derecha.

“El hombre ha querido simular como si esto habría sido un asalto, un incidente, pero cuando vio la presencia del personal policial y al ver que se está desbaratando su coartada, este individuo disparó contra los dos policías”, dijo en ese entonces el jefe policial.

Tras recuperarse y ser dada de alta, Jibaja compartió un extenso mensaje en cuenta de Instagram en el que manifestó que probablemente ella sobrevivió a los impactos de bala para ser un ejemplo de lucha. “Por ahora solo me puedo ocupar de tratar de ser una buena persona como siempre lo intenté, y profesar mi creencia. Tal vez Dios me salvó de los balazos para que yo sea la voz de muchos chicos y chicas que están en las drogas. Quizás ellos ya no creen en nadie y al ver mi ejemplo me sigan, o sigan a Dios”, agregó.

Angie Jibaja: Todo sobre la balacera que dejó a dos policías heridos en Surco

Shirley Arica condenada a prisión suspendida

La modelo Shirley Arica, expareja del futbolista Jean Deza, protagonizó las portadas de diferentes medios de comunicación luego de ser intervenida por la policía -junto a un grupo de amigos- en una “Fiesta COVID” en el mes de mayo. La bochornosa detención se realizó en una casa ubicada en el distrito de San Miguel.

En ese episodio, la modelo y sus acompañantes pasaron por el médico legista y les realizaron la prueba del dosaje etílico, el cual dio positivo. El Poder Judicial otorgó 15 meses de prisión preventiva suspendida a Shirley Arica por el delito de violación de medidas sanitarias.

El programa “Magaly TV: La Firme” de Magaly Medina difundió imágenes de la intervención y se pudo observar que la modelo en vez de hacer un mea culpa por su falta, gritó y empujó a los agentes policiales. ¡Una raya más al tigre en el historial de Arica!

Shriley Arica: dictan 15 meses de pena privativa de libertad suspendida contra la modelo 25/05/2020

Andrés Wiese denunciado por acoso sexual

En el mes de junio, una menor de edad se presentó (anónimamente) en el programa “Magaly TV: La Firme” para afirmar que el actor Andrés Wiese le enviaba videos íntimos a través de Instagram, donde le pedía el mismo contenido erótico a ella. Según detalló la jovencita, el actor de “Al fondo hay sitio” fue quien se contactó con ella y quien comenzó a enviar videos de su cuerpo desnudo.

La denuncia pública despertó distintas reacciones por parte del elenco de la recordada serie y la actriz Mayra Couto terminó revelando, a través de Instagram, que ella también sufrió acoso sexual por parte de su compañero mientras grababan la exitosa producción de América TV. Ese mismo mes de junio, el Ministerio Público anunció una investigación a Wiese por el caso.

Ante la intervención del Ministerio y despertar el repudio de sus seguidores, el actor decidió hacer una aparición pública en el programa de “La banda del Chino” y negó que haya acosado a Mayra Couto durante las grabaciones de “Al fondo hay sitio”, pero aceptó haberse equivocado en no averiguar la edad de sus ‘amigas’ en redes sociales. Un escándalo que marcó la carrera de este joven actor de 37 años y que aún no se borra de la retina de sus fans.

Andrés Wiese: Nuevos videos y mensajes subidos de tono con sus seguidoras

Jossmery Toledo y su denuncia por violencia contra Jean Deza

En plena cuarentena por el COVID-19, Jossmery Toledo y Jean Deza hicieron noticia luego que en redes sociales confirmaran que empezaron una relación, solo una semana después de conocerse. Sin embargo, todo llegó a su fin después de cinco meses en medio de denuncias por maltrato físico y psicológico por parte de la expolicía.

Al inicio de su relación, la ahora modelo y el futbolista se mostraban muy enamorados en redes sociales, incluso dejaban ver los regalos que intercambiaban. En julio, la “pareja de la cuarentena” tuvo una fuerte discusión y ambos dejaron de seguirse en Instagram, además de borrar las fotos en las que posaban juntos.

Pese a ello, lograron superar la situación y empezaron a vivir juntos, pero solo sería el inicio del fin. Según la expolicía, el deportista no la dejaba trabajar y quería tenerla en casa en todo momento. Para septiembre, Deza se convirtió en tendencia en las redes sociales luego que su expareja, Shirley Arica, compartiera en sus redes sociales un video donde ambos se lucían muy cariñosos.

Tras ello, Toledo envió un comunicado a través de sus Stories de Instagram en el que señaló que estaba sorprendida con la actitud de Deza y le deseó lo mejor al lado de Arica. Sin embargo, luego de ello, lo denunció por violencia física y psicológica.

El programa “Magaly TV: La Firme” (ATV) difundió un acta policial que da cuenta de una discusión que ambos habrían sostenido l en el departamento donde ambos convivieron. Jossmery aseguró haber sido “golpeada con un puñete a la altura de la nuca y (además) cogida fuertemente de ambos brazos” por parte de Deza Sánchez, e incluso, tuvo que pasar examen por el médico legista.

Jean Deza es denunciado por violencia física y psicológica por Jossmery ToledO-OJO

Yahaira Plasencia y su polémico regreso al Perú

La cantante Yahaira Plasencia sorprendió a todos a inicios de año al pasar una larga temporada en Rusia por la pandemia del coronavirus; sin embargo, lo más anecdótico fue su regreso a Perú, ya que lo hizo junto al futbolista Jefferson Farfán, gracias a una solicitud que envió la Federación Peruana de Fútbol (FPF) a Migraciones.

En aquel entonces, los vuelos internacionales estaban impedidos de ingresar a nuestro país, por lo que la ruta que tomaron Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia fue bastante amplia. Ambos viajaron de Rusia a Ámsterdam, desde donde emprendieron vuelo a Guayaquil, Ecuador. Luego, ingresaron vía terrestre a Tumbes, donde se hospedaron a la espera de su viaje a Lima.

En aquel entonces, el programa “Magaly TV La Firme” se comunicó con Gilberto Guevara Rospigliosi, jefe de la Oficina de Comunicaciones de la Cancillería, quien justificó la entrada al país de la salsera junto a Jefferson Farfán porque “es su pareja y hay un tema de unidad familiar”.

“Hubo un pedido formal, en una comunicación, en el que solicitan el apoyo para autorizar el ingreso de Farfán y tres personas por la frontera de Tumbes. Hay dos futbolistas, un terapeuta, y entiendo que la señorita Plasencia es pareja de Farfán y ahí hay un tema de unidad familiar”, manifestó el funcionario.

Yahaira Plasencia retornó al Perú en compañía de Jefferson Farfán

Silvia Cornejo chocó su auto contra el del padre de su hijo

Silvia Cornejo y su pareja Jean Paul Gabuteau han sido tendencia en el 2020 por sus constantes conflictos de pareja que se han dado a conocer en diferentes programas de televisión. Uno de ellos -probablemente el más grave- ocurrió luego que la exmiss Perú chocara contra el auto del empresario en medio de una persecución en agosto pasado.

Tras el hecho, el programa de Magaly Medina difundió las imágenes y la denuncia que le hizo Gabuteau a Cornejo por violencia psicológica. “El viernes 31 de julio del 2020 a las 20:45 horas fue víctima de violencia familiar en la modalidad de violencia física y psicológica por parte de su pareja sentimental Silvia Vanessa Cornejo Cerna. El denunciante refiere que se encontraba conduciendo (...) cuando siente el impacto en la parte trasera del vehículo”, citó Medina de la denuncia.

Es más, el empresario señaló que la presentadora de “América Espectáculos” lo llamaba de manera amenazante y le afirmaba que le puso un GPS. Aun así, la pareja sigue unida. En diciembre Medina difundió un video de la conductora saliendo del departamento donde vivía con el padre de su hijo.

Silvia Cornejo le puso GPS a su esposo, según denuncia -OJO

Magaly Medina revela el romance de Sheyla Rojas y Luis Advíncula

En setiembre el nombre de Sheyla Rojas volvió a los escándalos. Esto luego que su “amigo” Irvin Vera revela en el programa de Magaly Medina las conversaciones que tenía con la exchica reality sobre su fugaz relación con Luis Advíncula.

En el chat de Instagram que se dio a conocer en el programa de Medina, se ve que Rojas tenía ambiciosas intenciones al irse de viaje con el futbolista, pues este debía pagarle sus pasajes, la estadía, tours y compras para ella y su compañero. Es gracias a esta transmisión que se hacen conocidas frases como: “Que me deje coja, sino next” o “A este lo sangramos porque lo sangramos”.

Sin embargo, el hecho no quedó ahí. Tras la difusión, Rojas denunció al programa “Magaly Tv: La Firme”, a su examigo Irvin vera, a Magaly Medina y a ATV. La expresentadora pedía un millón de dólares como reparación social por ventilar su intimidad.

“No voy a permitir que me sigan denigrando. Son muchísimas cosas, estamos defendiéndonos con garras y dientes y lo vamos a hacer hoy mañana y siempre. Este proceso va a seguir, es un proceso largo”, indicó en su momento. Hasta la fecha, el problema no ha llegado a solución.

Fotografía muestra beso con lengua entre Sheyla Rojas y Luis Advíncula | TROME

Integrantes de la orquesta Zaperoko intervenidos por realizar fiesta

En el mes de septiembre de 2020, algunos integrantes de la orquesta Zaperoko fueron intervenidos en el distrito de Bellavista, Callao, por realizar una fiesta en pleno estado de emergencia por la pandemia del coronavirus (COVID-19). Agentes de la Policía Nacional del Perú detuvieron a casi 20 personas que participaron en la mencionada reunión por el cumpleaños de Jhonny Peña, el líder de la banda.

En la fiesta se encontraron cajas de cervezas, un toldo para la celebración, bocaditos, globos y tortas en honor a su director. Ante esta bochornosa situación, Peña tuvo que pedir disculpas públicas y se pronunció en el programa “Tengo algo que decirte” de Latina.

“Estoy aquí para dar la cara y aclarar lo que sucedió. En primer lugar sabemos que las reuniones sociales están prohibidas para evitar la aglomeración. Ante todo la mea culpa de todo esto, mil disculpas a todos nuestros seguidores”, expresó Peña en ese entonces para el desaparecido espacio de Lady Guillén.

Jhonny Peña pidió disculpas por la fiesta de Zaperoko en pandemia. (Video: Latina)

Fiorella Alzamora denuncia al Zorro Zupe

Tras su abrupta salida de Latina por sus comentarios contra la madre de una menor abusada y asesinada en Independencia, Ricardo Zúñiga Peña-más conocido como el Zorro Zupe- viajó a Europa, donde se enfrascó en una nueva polémica, esta vez con quien era una de sus mejores amigas, Fiorella Alzamora.

Según contó la modelo que radica en Suecia al programa “Magaly TV: La Firme”, en septiembre pasado, el Zorro traicionó su confianza, por lo que, junto a su esposo, presentó una denuncia formal por tocamientos indebidos al menor hijo de su esposo en Italia, a donde viajaron todos juntos a pasar unos días de vacaciones.

Pese a que no dio mayores detalles, la exesposa de Reimond Manco aseguró que su ‘amigo’ atentó contra su hijastro a pesar que ella le abrió las puertas de su casa para que se quedara ahí como si fuera parte de su familia. Dos meses después del hecho, Ricardo Zúñiga rompió su silencio y conversó con el programa “Amor y Fuego”, donde se declaró inocente y aseguró que desconocía que Fiorella Alzamora lo había denunciado.

“Yo me declaro completamente inocente... Yo lo único que sé es que tengo un documento de la justicia italiana en la que se señala que yo no tengo proceso activo. Yo me he enterado de la denuncia por televisión en el mes de agosto. Yo no me he enterado de ningún tipo de denuncia mientras he estado en Italia”, dijo.

La terrorífica narración del esposo de Fiorella Alzamora contra el ’Zorro’ Zupe-OJO

Agresión de Eleazar Gómez a Stephanie Valenzuela

El pasado 5 de noviembre, medios mexicanos y peruanos informaron que el actor Eleazar Gómez fue detenido por agentes policiales en su departamento en el barrio de Nápoles, en Ciudad de México, por agredir a su pareja, la peruana Stephanie Valenzuela.

Según reveló la modelo, fue agredida la misma noche en la que le pidieron la mano en un restaurante. Ella recibió ayuda policial gracias a sus vecinos, quienes escucharon sus gritos de auxilio. Se habló de una posible conciliación y que el entorno del actor habría ofrecido una camioneta y dinero a la también cantante para retirar la denuncia; sin embargo, esto fue descartado por ella misma en una entrevista con Magaly Medina.

La denuncia continúa en marcha, por lo que Eleazar Gómez permanecerá con la prisión preventiva que le ordenaron las autoridades en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México mientras siguen las investigaciones.

La brutal agresión que sufrió Sthephanie Valenzuela a manos de Eleazar Gómez

Sofía Franco provoca triple choque en estado de ebriedad

Tras estar alejada de los reflectores por bastante tiempo, Sofía Franco se vio envuelta en un escándalo la noche del pasado domingo 13 de diciembre, cuando provocó un triple choque que se produjo aproximadamente a las 10 de la noche en la urbanización Santa Patricia, en La Molina, en el que afortunadamente no hubo heridos ni muertos que lamentar.

La expresentadora de televisión estrelló su camioneta contra otro auto y con una moto que realizaba delivery e intentó huir del lugar y darse a la fuga; sin embargo, testigos de lo ocurrido evitaron que pudiera escapar pues notaron que la exmodelo estaba conduciendo en aparente estado de ebriedad.

Tras ser detenida, Franco fue llevada a la comisaría de Santa Felicia y se le practicó el dosaje etílico, el cual arrojó que tenía 1.8 gramos de alcohol por litro de sangre (el límite legal es de 0.5 gramos de alcohol). Sin embargo, un hecho que fue duramente criticado es que Álvaro Paz de Barra, su esposo y alcalde del distrito donde ocurrieron los hechos, no se presentó en la dependencia policial.

Pero esto tenía una explicación, ya que en horas de la mañana del lunes 14, el burgomaestre hizo público a través de un comunicado que se encontraba separado de Sofía Franco desde hace un mes. Asimismo, lamentó lo ocurrido y aseguró que ella “de acuerdo a lo que establezca la ley, cumplirá las sanciones que correspondan”.

Luego de ello, Paz de la Barra llegó a la comisaría donde su esposa aún estaba detenida e indicó: “Me siento consternado, sinceramente, y pido las disculpas del caso”. Horas más tarde, Sofía Franco fue liberada tras pagar una multa equivalente a un UIT (S/4.300) y se le suspendió su licencia por 3 años por conducir bajos los efectos de alcohol.

Sofía Franco: confirman que esposa del alcalde de La Molina manejaba en estado de ebriedad

Samahara Lobatón apuñaló a Youna, su pareja, para defenderse

Como si se tratara de una pesada broma por el “Día de los inocentes”, el último lunes 28 se conoció que Samahara Lobatón (19), hija Melissa Klug, estaba detenida junto a su pareja Jonathan Horna Feijoo (21), más conocido como ‘Youna’, luego que ella interpusiera una denuncia en su contra por agresión.

Según América Noticias, el domingo en la noche tuvieron una fuerte discusión luego que la joven influencer decidiera raparle el cabello a la bebé de dos meses, lo que no habría sido del agrado del padre de la niña y ambos se enfrascaron en un pelea.

El joven habría jaloneado y golpeado a Lobatón Klug. El reporte menciona también que, en defensa propia, Samahara Lobatón apuñaló en el hombro a su pareja. Es por ello que ambos fueron detenidos y trasladados a la comisaría de La Perla, y después de las diligencias pertinentes fueron liberados.

Abel Lobatón, padre de Samahara, señaló en el programa “Amor y Fuego”, de Willax TV, que su nieta se encuentra con su abuela materna, Melissa Klug, mientras que la denuncia está en proceso de investigación. “Es un problema de pareja y que yo sepa es la primera vez. Ellos son personas adultas y lo deben solucionar de la mejor manera”, dijo el exfutbolista.

Hija de Melissa Klug denunció a su pareja por agresión física

