La conductora de “Estás en todas”, Sheyla Rojas, se encuentra en el ojo de la tormenta tras la difusión que hizo el programa de Magaly Medina sobre un presunto chat de unos futbolistas peruanos donde mencionan a la rubia. Sin embargo, esta polémica se encendió mucho más cuando la presentadora publicó en sus redes sociales un extracto de una curiosa canción.

El single sería de la intérprete mexicana Maria José y Belinda, que se titularía “Prefiero ser su amante”. Esta publicación no pasó desapercibido por todos sus seguidores, quienes no han dudado en comentar en las redes sociales sobre este tema que se presta a fuertes rumores.

“La intuición no se equivoca cuando sientes celos, no estás loca, hoy entérate, yo soy la otra... Él de ti ya está aburrido y a mi me persigue como un niño, soy un dulce que, siempre le sabe bien...”, es la parte de la canción que publicó la exchica reality.

Magaly Medina sobre presuntos chats de jugadores peruanos

La última edición de “Magaly TV, la firme” sacó más de una chispa. Y es que la popular ‘Urraca’ se refirió a un supuesto material de jugadores de fútbol que tendría en su poder.

“Todo el mundo me pregunta que si yo tengo estos ampay que hablan acá (pantallazo). Este es un chat donde decían que la mujer del jugador Paolo Hurtado había hackeado, tenido acceso a las comunicaciones por Instagram, donde su marido y otros jugadores de fútbol tendrían un chat donde hablaban de modelitos, chicas de la farándula y contaban sus ires y venires con algunas amiguitas”, manifestó la periodista.

“Mientras yo no tengo pruebas de algo, yo no puedo lanzarme a decir o afirmar un chisme, no lo puedo hacer. No hago chisme, yo hago información del espectáculos respaldada”, agregó.

