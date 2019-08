Sheyla Rojas cierra su negocio y sus socios culpan a Rodrigo González de baja clientela

Sheyla Rojas y sus socios sorprendieron al cerrar el negocio "La casona" tras seis meses de funcionamiento.

El salón de belleza, donde la modelo se realizaba peinados y tratamientos, tuvo que cerrar por baja clientela, según contó la madre de una de las socias de 'Shey Shey'. Sin embargo, lo que sorprendió fue que la señora indicara que el culpable fue Rodrigo González y su programa.

"Por eso estamos cerrando porque tanto nos han fastidiado. Decían: 'Ahí no hay gente'. No podemos dar información porque ustedes nos han perjudicado mucho. Mándale saludos a 'Peluchín', dile que muchas gracias", dijo frente a cámaras de 'Válgame Dios'.

Asimismo, prefirieron evitar revelar si quedaron con deudas, pero lo que sí se sabe es que el salón de belleza fue cerrado definitivamente.

"Pidan disculpas. (Ustedes tienen la culpa), demasiado, viniendo acá como lo están haciendo ahorita. No puedo dar información porque no quiero meterme en problemas. Eso es cosa de nosotros, no de ustedes", sentenció.