Sheyla Rojas revela detalle inédito de cómo conoció al famoso cirujano Ben Talei │VÍDEO

Sheyla Rojas visitó el programa 'En boca de todos' para hablar sobre la relación que la uniría con el famoso cirujano Ben Talei, quien se hizo conocido en los medios por mantener una relación con la cantante mexicana Belinda.

La presentadora de TV, aunque intentó esquivar el tema, sostuvo que aún no está enamorada, pero resaltó lo buen profesional que es.

"Es un tipazo, es uno de los profesionales más capos de Beverly Hills, lo admiro como profesional, como persona, como pareja, como amigo pero no desvíen la información, yo no estoy enamorada", expresó.

¿Cómo se conocieron?

El popular Carloncho puso en evidencia a Sheyla Rojas al contar cómo fue que conoció al médico cirujano. Según el locutor, la modelo recibió un mensaje en su cuenta de Instagram por parte de Ben Talei, en el que la invitaba a Los Ángeles.

"Es cierto que te dijo: rubia hermosa, sigo tu carrera, sé que eres empresaria, sé que eres una celebridad en Perú, me gustaría invitarte a un curso de belleza en Los Ángeles, quiero conocerte", preguntó. A lo que Shey Shey dijo que la información estaba bastante cercana a la realidad.

"Fue como un juego, me parecen graciosas las cosas que me están pasando. Tengo la oportunidad de conocer gente muy interesante, él es una de esas personas", contestó.

Por último, Sheyla Rojas resaltó que no quiere enamorarse, aunque si piensa volver a viajar a Los Ángeles. "Tenemos planeado viajar nuevamente (a Beverly Hills), más que un tema personal, vamos a ir a trabajar. No me quiero ilusionar, con pies de plomo siempre. Le digo 'Ben', pero sí le digo 'bebé' o 'baby' de cariño", puntualizó.