¿Enamorada? La conductora de “Estás en Todas”, Sheyla Rojas, quien estuvo como invitada especial en el programa “En boca de todos”, fue consultada por su actual situación sentimental.

Y es que al parecer, la popular ‘Shey Shey’ se encontraría en saliditas con un empresario extranjera, el cual la habría sorprendido por el Día de San Valentín.

“La verdad es que sí me han sorprendido (en San Valentín) y está bien, pero igual sigo soltera por si acaso. Me gustan las sorpresas, pero coincido que la persona se toma el detalle en sorprenderte, no es solo porque quiere ser tu amigo. Lo importante es tener ese detalle y tomar esa iniciativa para dar ese siguiente paso”, comentó.

Sin embargo, la expareja de Patricio Parodi no quiso dar más detalles sobre la identidad de este misterioso galán.

"Es un empresario, mayor de 30 años, extranjero, incluso nos está viendo ahorita (en el programa) porque sabe que íbamos hacer un enlace y está contento por la inauguración de mi nueva tienda. ¿Si somos novios? Todavía no”, señaló.

Sheyla Rojas mencionó que pese a las malas experiencias que ha tenido en el amor, nunca ha cerrado las puertas a la posibilidad de volverse a enamorar.

"No he cerrado las puertas al amor, pero obviamente me tomo el tiempo de conocer bien a la persona y conocer a la familia. No es fácil conocer a una persona de la noche a la mañana, más que pensar en una pareja estoy enfocada en mi trabajo”, confirmó.

