​Sheyla Rojas defiende su romance con Fidelio Cavalli cuando le piden que sea "más madre que mujer"

La modelo Sheyla Rojas ya se encuentra en el Perú, luego de su viaje de placer junto al magnate Fidelio Cavalli con quien estuvo en Ibiza, España, y en Mykonos, Grecia.

(FOTO) Sheyla Rojas y Fidelio Cavalli en Grecia

Sheyla Rojas decidió mostrarse, en vivo, junto a su hijo Antoñito, quien se quedó en Perú mientras su mamá salió de vacaciones. No solo eso, la modelo también se animó a colgar una fotografía de su niño en la que escribió el siguiente mensaje: "Recordando nuestro reciente viaje juntos, me puse a ver las fotos y me doy cuenta que cada día estas más guapo mi muñeco, más grande, bueno, amoroso, inteligente, fuerte y con esa voz tan dulce que me derrite #miamoreterno".

Los comentarios no se hicieron esperar y en estos le pidieron a Sheyla Rojas ser más madre que mujer.

"Yo soy madre soltera y por el hecho que lo sea no voy a estar cambiando de hombre como cambiar de calzón...Primero es mi hijo es mi prioridad. Aprende a ser madre antes que mujer...El amor de un hijo es infinito", le comentaron.

Sin embargo, la rubia defendió cada acto que hace al lado de Fidelio Cavalli con una contundente respuesta.

"Bien por ti mi reina, me encanta que seas feliz, así a tu manera", fue la respuesta de Sheyla Rojas.