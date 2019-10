Sheyla Rojas analizó las conversaciones que los chicos de “Esto es guerra” tenían en sus celulares. Pero grande fue su sorpresa al revisar el WhatsApp de Gino Assereto y hasta le mandó una advertencia a Jazmín Pinedo.

“Es pisado porque la última conversación es con tu china”, dijo la conductora de “Estás en todas” en un primer momento.

Sin embargo, poco después observó que Gino Assereto solo tenía conversaciones con mujeres: “Pero acá hay otras: Silvia, Jessy, Livi, puras mujeres. ¿Ruth? Isabel, Pilar, Jovana, Katia, ¡Puras mujeres!”.

Por esta razón, Sheyla Rojas envió una advertencia a Jazmín Pinedo: “Encima tiene tiene algunas que conversa, manda corazones y no le pone el nombre. Alerta ‘china’”.

Se defendió

Por su parte, Gino Assereto explicó quiénes eran cada una de estas mujeres. “Katia es la fisioterapeuta, Jovana es del canal que siempre me pone mi vitamnina C, Pilar es la abuela de Arianita. Isabel es mi profe de canto, Jessy es la que me da los accesorios de mi teléfono”, señaló.

“Tu has desvirtuado todo, me estás haciendo quedar mal. Pero no, la gente sabe que yo (estoy pisado)”, le dijo Gino Assereto a Sheyla Rojas.