¿Sheyla Rojas discriminó a la niñera de su hijo en restaurante? Esto dice la modelo

Sheyla Rojas fue acusada de discriminar a la niñera de su hijo Antoñito en un conocido restaurante. Esto no le gustó para nada a la integrante de “El Origen de la Lucha” que inmediatamente se defendió desde su cuenta de Twitter.

Y es que en las redes sociales circuló una foto donde se observa a la modelo Sheyla Rojas cenando de lo más feliz con una amiga y su pequeño, mientras que la trabajadora del hogar se encontraba sentada en otro lugar y mirando.

"Es triste ver que muchos niños y jóvenes del Perú sigan a guerreritos como Sheyla Rojas que llegó a un restaurante con sus amigas, su hijo y niñera a la cual hizo sentarse en la mesa del frente mirando como si fuera un per.... ¿Así es como trata a la mujer que cuida a su hijo?", escribió el usuario de Facebook Miguel Miranda.

"Acabo de ver tu Twitter. Yo sería incapaz de hacer eso, hay gente mal intencionada que inventa cosas, me apena mucho esto que está circulando en redes basada en un historia y sobretodo creada con maldad espero dejen de acusarme de algo tan feo. Gracias", dijo Sheyla Rojas.

Tras lo dicho por Sheyla Rojas, los fans se solidarizaron con la ex pareja de Antonio Pavón y le mostraron su total apoyo en las redes sociales porque, según ellos, esta sería incapaz de tratar mal a una persona.

SANDRA SE DISCULPA CON SHEYLA

Sandra Arana se presentó en el programa "Al Aire" y no solo reemplazó a Daniela Cilloniz, también se disculpó con Sheyla Rojas por ciertos comentarios que hizo sobre sus relaciones amorosas entre otras criticas.

"Quiero decirte algo y toda la vida lo he dicho. Yo me puse de tu lado siempre. Me parece que no pasaste una buena relación con Antonio. Fue una relación complicada para ti. Si en algún momento sentiste que me puse de parte de él, te pido mil disculpas. En verdad, no fue mi intención ofenderte. Sencillamente se presentaban pruebas y nosotros dábamos nuestra opinión personal", dijo Sandra Arana.