​Sheyla Rojas es duramente criticada por el peso de su hijo y ella responde

La modelo y conductora de televisión, Sheyla Rojas, vuelve a hacer polémica y esta vez por su hijo.

En redes sociales, la rubia ha sido duramente criticada por los usuarios por el aspecto de su hijo, fruto de su romance con el español Antonio Pavón.

Para muchos seguidores de la rubia, el niño no tiene mucho peso para su edad. Sin embargo, Sheyla rojas no pasó por alto todos estos ataques contra ella, que aseguran no lo alimenta bien.

Sheyla Rojas señaló que la contextura de su niño es igual a la de ella cuando era pequeña y descartó que su hijo atraviese por algún problema médico debido a su peso.

“No sabes lo que come y es delgado por herencia. Yo, no sabes lo delgada que era, sufría para comer todo el día y encima me tenían que dar de comer en la boca hasta los 8 años creo”, le respondió Sheyla Rojas a una usuaria que la cuestionó por el bajo peso de su hijo.

“Todas las que tenemos hijos debemos estar siempre alertas y constantemente haciéndole los controles respectivos y felizmente los doctores dicen que Antoñito está bien”, agregó la rubia.

