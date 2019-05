Sheyla Rojas envió tremenda indirecta a Antonio Pavón (VÍDEO)

En abril pasado, se conoció que el juez Christian Omar Li Quito rechazó la demanda de Antonio Pavón tras solicitar reducir el monto de la pensión de alimentos, de 3500 a 1500 soles.

Ante esto, Sheyla Rojas envió tremenda indirecta al padre de su pequeño mientras realizaba una transmisión en vivo.

"Hay que trabajar. Yo tengo un hijo hermoso por el cual tengo que seguir saliendo adelante. No me queda de otra tampoco, no tengo a alguien que me mantenga, no soy millonaria, hay que ganarse los fréjoles sino imagínate quién paga el colegio, las terapias, No hay ni chance para descansar", dijo.

Con este mensaje, Sheyla Rojas dejaría entrever que ella es la que mantiene su hogar y todos los requerimientos para los tratamientos de su pequeño.

HAY MÁS...