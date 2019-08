El romántico mensaje que le dejó Fidelio Cavalli a Sheyla Rojas

Sheyla Rojas y Fidelio Cavalli no dejan de enviarse mensajes de amor en redes sociales luego de su viaje a Mykonos, Grecia.

Tras su polémico viaje, la modelo reapareció en su espacio 'Estás en todas', pero prefirió evitar hablar de las decenas de críticas que recibió en Instagram.

Pero ahora, el millonario libanés la sorprendió al dejarle un romántico mensaje en su red social.

"When something good happens, travel to celebrate. If something bad happens, travel to forget it. If nothing happens, travel to make something happen". (Cuando sucede algo bueno, viaja para celebrar. Si sucede algo malo, viaja para olvidarlo. Si no pasa nada, viaja para que algo suceda), escribió Cavalli.

Al ver este mensaje, Sheyla Rojas no dudó en responderle también en inglés. "I want to go to that place with you where troubles become our happiness". (Quiero ir a ese lugar contigo donde los problemas se convierten en nuestra felicidad).