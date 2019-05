​Sheyla Rojas fue a hotel a ver a Maluma cuando aún era pareja de Pedro Moral (VIDEO)

La modelo Sheyla Rojas fue puesta en total evidencia por su exnovio Pedro Moral, con quien tenía planeado casarse el 4 de mayo, pero esto no se dio, pues ambos anunciaron el fin de su compromiso un mes antes.

En un nuevo episodio de El Valor de la Verdad, Pedro Moral confesó una tremenda bomba al contar que Sheyla Rojas fue a buscar a Maluma en el hotel en el que se hospedaba. Todo ocurrió cuando ellos aún eran pareja.

"El último concierto de Maluma en Perú, fuimos con gente de su canal, creo que estaba una persona allegada a Sheyla, fuimos, terminó el concierto y Sheyla me dice: "amor, ¿te molesta si le escribo a Maluma para ir al hotel y tomarnos una foto los 3?". Le dije que no y ella se molestó, fuimos a la casa y llegamos peleados. A mi no me interesa una foto con Maluma", contó.

Pedro Moral relató que Sheyla Rojas no se quedó con las ganas y fue a buscar a Maluma hasta el hotel donde se hospedaba en Lima.

"Ella se picó y al siguiente día me voy a trabajar. De pronto, recibo una llamada y me dicen Pedro estoy trabajando en el Westin y tu enamorada ha llegado, entro por la cochera y llegó para ver a Maluma", agregó.

Eso no quedó ahí, pues Pedro Moral contó que Sheyla Rojas se molestó con él.

"Me fregó el día, estaba asado, no le dije nada a ella, la señorita no pudo subir al cuarto, Maluma la choteó, no pudo subir, cuando llegó a la casa le dije: amor, ¿qué has hecho? y no me contó, ahí le dije: "¿por qué mientes?. En ese momento me respondió: "ayy no te conté porque eres un enfermo de celos, se volteó y se fue a dormir", finalizó.

