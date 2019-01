Sheyla Rojas habla por primera vez: "jamás permitiría que no vea a su papá porque él es feliz"

Sheyla Rojas se pronunció por primera vez acerca de la denuncia pública que realizó Antonio Pavón al indicar que la modelo no lo dejaba ver a su hijo un fin de semana completo. La popular 'Shey Shey', a través de sus redes sociales, se defendió y negó tajantemente las graves acusaciones del torero.

Lo primero que señaló es que jamás prohibió a Antonio Pavón acercarse a su pequeño, todo lo contrario ya que su hijo es feliz cuando está al lado de su papá. "Jamás prohibiría que vea a su papá porque él es feliz viéndolo, intenté hablar con él de la mejor manera, sin faltarnos el respeto, sin insultos amenazas y cosas negativas, y créeme que no se pudo. Él prefirió cámaras y show en lugar de solucionar las cosas civilizadamente", contestó a un seguidor.

Y es que Sheyla Rojas asegura que Antonio Pavón le falta al respeto, es por eso que no se ha sentado a conversar con el papá de su hijo. "Siempre quise que se dejen las faltas de respeto y amenazas, sobre todo por el bien de mi niño. Creo que todos merecemos respeto, yo respeto y me gusta también que lo hagan(...) Espero las faltas de respeto se acaben, sobre todo porque mi hijo no se lo merece", indicó.

Por último, la conductora de 'Estás en todas' aseguró que jamás hablará en pantallas sobre Antonio Pavón por respeto a su hijo. Además, espera que el español cumpla con su palabra y se comporte como una persona civilizada y deje los insultos de lado.

