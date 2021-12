Hace unas semanas, Sheyla Rojas estuvo en nuestro país y aprovechó su visita para hacerse unos ‘retoquitos’ en el rostro y cuerpo. Sin embargo, luego de unos días, ‘Shey Shey’ reapareció en redes sociales con todo el rostro inflamado y casi sin poder hablar.

La modelo decidió hablar sobre su últimos ‘arreglitos’ en el programa ‘América Hoy’ este jueves 16 de noviembre. La exrubia confesó no solo se retocó el rostro, sino también se hizo un arreglito en el abdomen que la dejo muy adolorida.

“Me cuesta un poco a hablar, pero yo creo que no me hubiera inflamado si no me venía en avión al día siguiente. No sabes cómo estaba, me inflamé hasta la uña del dedo”, comentó en un inicio.

“Se llama bodytight y es una máquina que te tensa la piel, pero yo de loca me operé y al día siguiente agarré el primer avión y me vine a la casa, para Guadalajara... me inflamé horrible”, agregó.

Pero a pesar de los dolores, Sheyla Rojas se mostró feliz con el resultado de su último ‘arreglito’ y confesó que ya no piensa realizarse otro retoquito debido al dolor que experimento durante las últimas semanas. “Parecía que tenía paperas, pero estoy contenta... Dije ya nunca más me vuelvo hacer nada, pero... de hecho sí estoy contenta, veo resultados en muy pocas semanas”, sentenció.

