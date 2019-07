​Sheyla Rojas habló con Magaly Medina sobre nuevo galán millonario │ VIDEO

La conductora Magaly Medina se emocionó sobre el nuevo romance que la modelo Sheyla Rojas habría iniciado con un millonario en Estados Unidos.

Magaly Medina contó que habló con la misma Sheyla Rojas y que le preguntó quién era su nuevo galán.

"Estuvimos escribiéndole a Sheyla Rojas para que nos diga realmente cuál era, pero me dijo que no podía hablar porque le iban a descontar", contó la 'Urraca'.

"Lo único que me dijo cuando le pedí que me diga: "sí o no", ¿cuál de los dos es? y ella me dijo: "jajaja soy una chica soltera"", agregó la periodista.

Magaly Medina reveló que Sheyla Rojas se consideró una mujer soltera por lo que puede salir con el hombre que ella desee.