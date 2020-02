El hermano de Pedro Moral, Jorge Moral, se mostró muy molesto con Sheyla Rojas, luego de que ella hiciera un polémico video en Tik Tok.

Su familia y él se habrían sentido dolidos, pese a que todo se trataría de un reto viral, él mismo que no solo ha sido hecho por Sheyla Rojas, sino que por otras personalidades.

Sin embargo, para Jorge Moral, fue una falta de respeto con su madre. “No tiene que meter a mi madre en esto. Estamos ofendidos como familia. A todos como familia nos molesta que haya metido a mi madre en esto”.

“Mi mamá no tiene nada que ver, ella no sale en televisión, ella no tiene que ver nada con el medio artístico, ni es mediática, ni nada por el estilo”, añadió el hermano de Pedro Moral.

Además, reveló que Sheyla Rojas le sigue debiendo dinero a su hermana. “Mi madre ha sido buena onda con ella. No entiendo, ella quedó debiendo plata a mi hermana, a mi familia. Me parece de mal gusto lo que ha hecho. Es una falta de clase total”.

