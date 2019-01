Sheyla Rojas llora luego que la hermana de Antonio Pavón la llamara "mentirosa"

Sheyla Rojas fue interceptada por las cámaras del programa "Magaly Tv La Firme" y rompió en llanto. Ella estaba en una notaria sola.

Frente a cámaras, Sheyla Rojas lloró y dijo que no tocaría el tema porque no quiere y no puede.

"No voy a tocar el tema, nunca lo he hecho, menos en televisión (...) Es difícil para mi, es mi hijo. Es un tema delicado porque también es el padre de mi hijo", dijo frente a cámaras Sheyla Rojas.

Luego de ello, Sheyla Rojas añadió: "Si alguna vez lo hice (hablar en televisión), prometí que nuca más", añadió la modelo.

Así reaccionó Sheyla Rojas luego de que la hermana de Antonio Pavón, Alicia Pavón arremetiera contra ella y la tildara de mentirosa.

