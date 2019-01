Sheyla Rojas justifica su ausencia en operación de su hijo: "Quien pagó los gastos fui yo"

Sheyla Rojas no solo se defendió de las 'terribles' acusaciones de Antonio Pavón con respecto al incumplimiento de visitas a su hijo, sino también aclaró que el español no se hizo cargo de los gastos que se hicieron en Filadelfia, durante la operación de su pequeño.

"Quien pagó los pasajes y gastos en Filadelfia fui yo... Él se había quedado sin trabajo y yo decidí apoyarlo y comprarle el pasaje también para Filadelfia. Y bueno si vendió todo fue porque se suponía que se iba a España a vivir porque tenía un contrato de trabajo allá, eso fue lo que dijo y yo le creí, por eso asumí los gastos, pero eso no pasó", manifestó la popular 'Shey Shey'.

Incluso, la conductora de 'Estás en todas' dio a entender que el torero no cumple todos los meses como corresponde, tal y como lo había dicho en distintos programa de TV.

"Bueno eso es lo de menos porque por mi niño si tengo que sacarme la mugre para poder costear sus viajes y demás cosas lo haré. Yo trabajo para poder costear todos los gastos que asumo mes a mes, aquí no se trata de un mes dar y otro no. Yo tengo gastos y pagos diarios con mi niño y los asumiré siempre, no necesito gracias a Dios pelearme por plata", sostuvo.

Finalmente, Sheyla Rojas dejó en claro que se da tiempo para asumir distintos roles en su vida personal. "Gracias a Dios me doy tiempo para todo. Como mamá, mujer, trabajadora y en todo lo que me proponga", sentenció.

