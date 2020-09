El integrante de “Esto es Guerra”, Patricio Parodi, fue ‘troleado’ en plena trasmisión en vivo que realizó mediante su cuenta de Facebook. Y es que el guerrero no fue ajeno a las bromas que le hicieron los cibernautas relacionado a la polémica que se ha creado por el presunto “amorío” entre su ex Sheyla Rojas y el futbolista Luis Advíncula.

“Todos sus comentarios me dan risa. Son bien malcriados. No puedo leer todos. Hay otros que me encantaría leerlos, pero tampoco se puede”, mencionó el popular ’Pato’.

En dichos audios se escucha cómo los usuarios le realizan crueles bromas sobre el tema al guerrero. “Papi, saludos a tu hermano de... Advíncula, te quiere dar una silla de ruedas”, se escucha en vivo.

“Que malcriado, cómo va a ser eso. Te fuiste avance, loco”, manifestó el competidor entre risas al escuchar el saludo que se reprodujo automáticamente en su computadora.

Por otra parte, Parodi también se animó a revelar con qué jugador de la selección peruana se lleva mejor. “Conozco a Farfán, es el único que conozco a más que la mayoría. Es con quien me he hablado más veces”, expresó.

