La polémica imagen que viene circulando en redes sociales donde se le ve a Sheyla Rojas besando apasionadamente al futbolista Luis Advíncula, ha causado revuelo en todos los medios. Sin embargo, esto no sería todo.

Sumado a ello, la modelo viene siendo fuertemente criticada también por unas conversaciones que tuvo con su exrelacionista público, Irvin Vera, a quien le indica que va a “sangrar” al seleccionado nacional, exigiéndole distintos regalos como carteras, ropa, joyas, viajes, entre otros elementos.

En el programa “En exclusiva” estuvo como invitada la psicoterapeuta Lizbeth Cueva, quien explicó las razones por las que la exchica reality tendría esta forma de pensamiento sobre las cosas materiales.

“Yo como especialista la veo como ser humano. Detrás de una persona que está buscando estas comodidades, hay una persona que no es feliz, que no es valorada”, comenzó diciendo.

“Es muy fuerte que una mujer hable de un hombre de esa manera. Es tan fría la frase, es tan interesada, tan cruda”, expresó indignada la conductora Laura Borlini.

“Hay dos formas de construir la autoestima: la autoestima que construimos desde adentro, nosotros mismos, y la autoestima que la construimos en el aspecto externo, con las cosas materiales. Mientras más dinero, más valorada me siento, mientras más cosas tengo, más importante soy, mientras más viajes o cosas me den, más mujer me siento (...) Ahí es donde sufrimos, porque vamos a depender de lo material y cuando no esté, nos vamos a sentir solas”, agregó la especialista.

“Ella ha aprendido de repente desde antes de ser famosa, a que se debe sentir valorada por el ser deseada, por las cosas materiales. Es una persona que no es feliz, debe tener un sufrimiento tan grande por dentro que lo maquilla teniendo buen cuerpo, viviendo de buena manera”, finalizó diciendo Cueva.

Psicoterapeuta analiza a Sheyla Rojas - Ojo