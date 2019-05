Sheyla Rojas le reclama a Flavia Laos por llamarla "transformer" y actriz le pide "perdón"

Sheyla Rojas y Flavia Laos se volvieron a ver las caras en el programa 'Estás en todas' luego que se especulara sobre la foto en bikini que le habría enviado la conductora a su expareja Patricio Parodi.

Además del vídeo que compartió la actriz y el chico reality en YouTube, donde Flavia Laos llama "transformer" a las ex del 'Pato', claramente, aludiendo a 'Shey Shey'.

Ante esto, la presentadora no dudó en reclamarle el por qué la llamó "transformer" y la respuesta de Flavia Laos sorprendió, ya que le pidió perdón por lo dicho.

“Flavia ¿cómo me vas a decir “transformer”?”, dijo a lo que Flavia respondió: “Yo me refería a las ex, pero yo también me he hecho mis cositas. Además se te ve súper bien, ¿por qué mala? era una broma. Eres una chica guapa. Perdón, en verdad, lo dije como una broma”.

"Yo lo tomo como lo que es (broma) somos mujeres y como cualquier mujer que se ha hecho sus cositas, eso sí unas más que otras", contestó Sheyla Rojas entre risas.

Con este picante encuentro, al parecer, Flavia Laos y Sheyla Rojas habrían dejado la mala relación que se especulaba a un lado.

HAY MÁS...