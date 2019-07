​Sheyla Rojas: le recuerdan fallido enlace con Pedro Moral y responde cuando le dicen "ahora sí tendrás tu boda soñada"

La modelo y exchica reality, Sheyla Rojas, se encuentra viviendo una "luna de miel" al lado del millonario libanés Fidelio Cavalli. Ellos se encuentran vacacionando en Grecia.

Como se recuerda, Sheyla Rojas estuvo a punto de casarse, en mayo de este año, con el empresario peruano Pedro Moral, pero fue la rubia quien decidió cancelar todo antes del soñado día.

Pedro Moral reveló que Sheyla Rojas terminó con él porque este no podía pagar la ostentosa boda que anhelaba.

Por ello, ahora le recordaron a Sheyla Rojas que sí podrá tener una boda a lo grande si es que decide casarse con Fidelio Cavalli.

"Ahora sí podrás tener tu boda soñada", le escribió una usuaria. Sheyla Rojas le respondió así: "cuando me case, claro que será con el hombre que realmente valga la pena y me merezca. No es mi sueño casarme por ahora pero claro que me encantaría".