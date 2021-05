Sheyla Rojas no perdió el tiempo durante su estadía en Guadalajara (México) y se luce muy enamorada con su nuevo novio, a quien no quiere mostrar por nada del mundo.

Y es que en una reciente transmisión en vivo, la popular ‘Shey Shey’ se luce con el misterioso empresario, aunque cuidando de no revelar su identidad. Su galán la abraza por la cintura, mientras ella sostiene el celular.

En otra de las imágenes que difundió el portal Instarándula, se ve a la feliz pareja viendo un concierto de mariachis. Ellos aparecen de espaldas, pero se puede apreciar el perfil del magnate, quien tendrían entre unos 40 y 50 años de edad.

Sheyla Rojas con galán en MÉXICO | DIARIO OJO

¿Quién es el novio de Sheyla Rojas?

El novio de Sheyla Rojas es un hombre que se hace llamar “Sir Winston”.

El programa “Amor y fuego” mostró una parte del live de Sheyla Rojas, donde la exconductora asegura que no oculta a su pareja pero que “tampoco lo muestro porque él no es nadie público”.

“Les quiero decir: él no es agricultor, él no es ganadero, por si acaso. Yo a veces hago bromas y a veces hago comentarios y la gente los toma en serio y pues no, no, él no es granadero, él no es agricultor, eso sí quería aclararlo”.

