​Sheyla Rojas tras romance con millonario libanés: "obvio que me gusta el dinero"

La modelo Sheyla Rojas sigue en el ojo de la tormenta luego de su sonado viaje con el millonario libanés, Fidelio Cavalli.

Sheyla Rojas se animó a colgar la primera fotografía de lo que ha sido su "luna de miel" por Mykonos, en Grecia. Ella se lució en un traje de baño de dos piezas y empezó a recibir comentarios en la fotografía sobre el viaje.

(FOTO) Esta es la primera foto que colgó Sheyla de su estadía en Grecia

La rubia respondió a todos los que pudo y, antes de desactivar los comentarios, Sheyla Rojas respondió al siguiente comentario: "lo bueno que a Sheyla no le gusta el dinero".

(FOTO) Fidelio Cavalli no escatima en precio a la hora de engreír a la modelo peruana

La 'leona loca' no negó que le guste el dinero, al contrario, defendió el que le guste el billete así: "¿quién dice que no?, obvio que me gusta (el dinero) como a ti y a todos mi rey, quien diga que no miente".