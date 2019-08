Tras ser eliminada en el reality de competencia “Divas EEG” por faltar nuevamente, Sheyla Rojas se pronunció en su programa “Estas en Todas”, donde tomó en tono burlón la decisión de la producción.

En son de broma, Sheyla Rojas tomó la palabra para decir: “Tienen razón, yo soy la “vístima” en ese reality, por culpa de ellas me eliminaron (...) Mira a lo pasado, pisado, no me interesa”, respondió la modelo, quien fue sugerida por Nicola Porcella de no hablar así.

“Sheyla mejor no digas eso, el lunes se te van a venir todas”, le dijo Nicola Porcella, mientras “Choca” Mandros le recomendó no aceptar la próxima vez si no tienen el tiempo necesario.

“Miren mejor calladita me veo más bonita”, terminó diciendo Sheyla Rojas.

Sheyla Rojas quedó eliminada pues no se habían comunicado con la producción ni viceversa.