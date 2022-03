Tiene correa. La modelo e influencer Sheyla Rojas pasó un divertido momento en el set de “JB en ATV” y demostró tener un gran sentido del humor al burlarse de su parálisis facial.

En un adelanto del programa que se emitirá este sábado 5 de marzo, la exconductora de televisión se animó a revelar cómo reaccionó al enterarse sobre la existencia de la canción “Que me deje coja, sino next”.

Y es que “Shey Shey” no tuvo mejor idea que responder a la pregunta con un sarcástico comentario sobre su parálisis facial. “Casi me desmayo, la verdad. Ahí sí me dio parálisis”, dijo entre risas desatando las risas de los integrantes del elenco de Jorge Benavides.

Luego, la modelo chiclayana se animó a dar unos pasos de baile del pegajoso tema creado por Dj Peligro.

Durante otro momento de la divertida secuencia también se puede apreciar como Sheyla Rojas se encuentra con su doble ‘Sorpresheyla’ interpretada por la cómica Dayanita.

