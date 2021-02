Sheyla Rojas decidió defenderse mediante sus redes sociales y aseguró que se encuentra felizmente soltera. Y es que la modelo se habría pronunciado tras los rumores de algún posible acercamiento con el empresario trujillano Simón Sánchez Alayo y el futbolista Anderson Santa María, con quien fue captada disfrutando en México.

En ese sentido, la popular ‘Shey Shey’ confesó que ella no busca a un hombre que tenga dinero, sino quien la haga feliz. “No me interesa si es millonario o lo que sea, yo voy a estar con la persona que me haga feliz, que me guste, y en este momento estoy muy bien, contenta, súper feliz”, expresó.

Asimismo, la exconductora de ‘Estás en todas’ aseguró que siempre es directa con sus salientes, y si ellos se crearon algunas expectativas, pues es algo que escapa de sus manos.

“Como toda mujer tengo derecho a salir a conocer gente, conocer amigos, pero eso no quiere decir que con todos voy a tener algo... Y si algunos se pintaron pajaritos o mariposas en la cabeza, pues allá ellos, yo soy clara y sincera, y si no tengo una relación, es por algo”, dijo tajante mediante su trasmisión vía Instagram.

“Las mujeres hoy por hoy podemos disfrutar nuestra soltería, disfrutar estar solas (...) Puedo tener uno, dos, tres o cualquier cantidad de pretendientes. Que yo salga con personas no quiere decir que sea una mala mujer o una mala persona, por no querer tener una relación con alguien, tengo todo el derecho y lo seguiré haciendo”, finalizó diciendo.