Sheyla Rojas reapareció en su tienda “Toretto” tras un viaje a Italia y lamentó que la relacionen sentimentalmente con tantos hombres.

En conversación con diario Ojo, la conductora de “Estás en todas” aseguró que está soltera pero que tiene amigos. Asimismo, lamentó ser criticada por los peruanos “machistas”.

“Me relacionan y me inventan romances con personas que ni conozco y que ni siquiera pasa nada. Yo aprendo a tomarlo de mejor manera. A veces es complicado porque la gente a veces se queda con eso, de que yo tengo relación con tal persona y no es fácil porque nosotros estamos en un país machista (...) esos comentarios me han jugado en contra por supuesto. Yo soy una mujer que está soltera, que tiene amigos como todos tienen derecho a tener amigos. Yo creo que tenemos que dejar ese pensamiento tan retrógrada de decir que las mujeres no podemos tener amistades o no podemos disfrutar de la soltería. Así me inventen romances; no los tengo y no los voy a tener, y el día que los tenga obviamente lo voy a decir”, dijo.

No obstante, Sheyla Rojas lanzó una misteriosa frase dejando entrever que su actual relación la mantendrá en privado: “Mi vida privada he aprendido a mantenerla en privado. Si comparto obviamente son mis amigos, mi relación amorosa por el momento no va a estar expuesta, no está expuesta. Tengo muchos amigos, hay que saber respetar eso. Lo que yo quiera decir, lo voy a decir y lo que no, obviamente no lo voy a responder".

En otro momento, la rubia aclaró que está aprovechando este tiempo para conocer muchas cosas. “Soltera pero nunca sola, obviamente, pero siempre he tenido relaciones largas en mi vida y es la primera vez que me estoy tomando el tiempo de disfrutar esta etapa, de saber lo que me gusta, lo que no, de darle espacio a todo porque me doy espacio como mamá, como mujer y trabajadora”, explicó.

Asimismo, Sheyla Rojas insistió en que no le molesta ser objeto de burlas constantemente en las redes sociales por ser, supuestamente, una mujer interesada, pero aseguró que sí sabe lo que “se merece”: “No me molesta, yo sé lo que quiero, sé lo que me merezco, yo creo que en esta etapa de mi vida yo soy una mujer que trabaja, que sale adelante y obviamente yo no me voy a meter con cualquier persona. Yo quiero estar con una persona que admire, que me sume, que me ayude a salir adelante. Si es que para las personas eso es ser interesada, lo respeto; para mí es ser una persona que sabe lo que se merece”.

“Más allá de pensar en una persona que te dé estabilidad económica, una como mujer tienes que admirar a tu pareja, que quiere decir que es una persona que sale adelante, que emprende y es una persona exitosa. Eso es lo que yo quisiera para mi vida. Yo ya no tengo 20, no tengo 15 años, ya tengo más de 30 años, tengo un hijo y por supuesto quiero formar mi familia. Son varios factores que yo como mujer los tengo bien en claro”, agregó.

Video: Marisol Mayta